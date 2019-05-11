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суббота, 11 мая 2019 18:09

Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка

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Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка

Минимизация российских компаний на украинский энергорынок является позитивным фактором, позволяющим усилить энергобезопасность страны. Такое мнение высказал политолог Андрей Бузаров, комментируя вытеснение российской VS Energy с украинского сегмента распределения электроэнергии после покупки компанией ДТЕК акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

По словам эксперта, сегодня в Украине колоссальная зависимость от России. "Минимизация влияния России через прямых или косвенных граждан Российской Федерации – это всегда хорошо для энергорынка. По сути, украинская компания, которая инвестирует деньги, собственные деньги в энергетику Украины, естественно, хорошо, что она владеет. Мы уменьшаем зависимость от России и увеличиваем нахождение в этом сегменте украинских компаний, украинских структур, которые действительно связаны с Украиной", сообщает "Обозреватель".

По словам эксперта, решение Антимонопольного комитета юридически законно, правильно исходя из ситуации на энергорынке. Ведь ни о какой монополии в данном случае говорить нельзя. "ДТЭК, купив два (облэнерго, - ред.), по сути владеет пятью, стал собственником пяти. На самом деле, есть люди, тот же самый Коломойский, у которого 6-7 облэнерго. VS Energy, у которой ДТЭК купил, сохранила собственность 8-9 облэнерго. Поэтому о какой-то монополии говорить сложно или концентрации", - отметил он.

Кроме того, подтверждением отсутствия монополии на рынке, как отметил Бузаров, является ещё и тот факт, что ДТЭК купил естественную монополию - сети, а не бизнес по поставке электроэнергии конечному потребителю. "ДТЭК покупает сети. Это как железная дорога. Купил рельсы, а на железной дороге есть тепловозы, вагоны, которые принадлежат другим людям", - подчеркнул эксперт.

Напомним, в конце апреля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании ДТЕК на покупку акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" у российской группы VS Energy.

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