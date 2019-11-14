Полицейским повысят зарплаты: когда и на сколько

Копам повысят зарплату. Фото: ГУ ЧП Украины

В проекте бюджета Украины на 2020-й заложили повышение зарплат Национальной полиции на 10%.

За документ будут голосовать во втором чтении 14 ноября.

Также на 10% увеличат зарплаты Национальной гвардии. Пограничникам поднимут зарплаты на 15%. Повышение, заявили в МВД во время презентации бюджета, позволит привлечь профессиональные кадры, передает "Обозреватель".

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В ГСЧС будут зарабатывать на 14% больше, а в Миграционной службе - на 6%.

Зарплата патрульного в Киеве составляет 12,5 тыс. грн. Около 30% мест в патрульной полиции остается вакантными.

Всего бюджет МВД на следующий год составляет 93 млрд грн. На оборону потратят 5,45% ВВП. Из них Минобороны получит 116,1 млрд грн, 9 млрд госгарантий на закупку, специальная служба транспорта - 1,4 млрд грн.

В Украине с 1 декабря 2019 года пересчитают минимальную пенсию. Это связано с ростом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Минимальная пенсия вырастет до 1638 грн. Максимальная составит 16 380 грн.