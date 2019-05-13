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понедельник, 13 мая 2019 15:41

Покупка ДТЭК двух облэнерго никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии - инвестаналитик

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Покупка ДТЭК двух облэнерго никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии - инвестаналитик
Инвестаналитик компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что каждая из облэнерго является естественной монополией. Фото: Укринформ

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает, что приобретение группой ДТЭК компаний Одессаоблэнерго и Киевоблэнерго не угрожает монополизацией национального рынка распределения электроэнергии.

Об этом он написал в авторском материале на сайте Liga.net.

"Покупка крупным игроком двух компаний по обслуживанию сетей никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии, который на сегодняшний день состоит из 34 мини-монополий. И здесь не важно, кому эти мини-монополии принадлежат", - отметил он.

Паращий считает, что каждая из облэнерго является естественной монополией, поэтому искусственно дублировать ее функции экономически нецелесообразно.

"Стоит отметить, что компании по распределению электроэнергии (облэнерго) являются сами по себе маленькими монополиями. Имея в собственности электрические сети на определенной территории, они единственные, кто физически передает электроэнергию от производителя (или государственного владельца высоковольтной линии) до конечного потребителя. Дублировать функции такой компании, то есть строить еще одну параллельную электросеть, нет смысла. Поэтому облэнерго является естественной монополией. Но монополией только по передаче электроэнергии", - утверждает инвестаналитик.

Отсутствие угроз злоупотребления положением естественной монополии объясняется запретом распределительным компаниям (облэнерго) заниматься продажей электроэнергии.

"Дело в том, что по закону передавать по проводам электроэнергию и продавать ее конечному потребителю одна и та же компания не может. Владельцу электрической сети запрещено законом продавать электроэнергию конечному потребителю. Другими словами, по закону, владелец электросети (облэнерго) должен быть только курьером, который физически доставляет электричество до вашей квартиры", - убежден Паращий.

Как сообщалось, 25 апреля Антимонопольный комитет разрешил компании "ДТЭК Нефтегаз" купить акции "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго", которые принадлежали нидерландской компании VS Energy. По результатам проведенного АМКУ анализа и с учетом позиций регулятора, отраслевого министерства, участников рынка и научных учреждений, Комитет пришел к выводу, что данная концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках.

По данным СМИ, конечными бенефициарами VS Energy являются российские предприниматели Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Українські Новини
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