Покупка ДТЭК двух облэнерго не приведет к повышению тарифов - эксперт

Эксперт в области конкурентной политики Юлия Боровик говорит, что деятельность, относящаяся к сфере естественных монополий подлежит государственному регулированию. Фото: Укринформ

Концентрация группой компаний ДТЭК пакетов акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" не дает ДТЭК возможности повышать тарифы, так как согласно законодательства Украины, тарифы на услуги по распределению электроэнергии и ставки за присоединение мощностей подлежат госрегулированию. Об этом в интервью изданию "Капитал" заявила кандидат экономических наук, эксперт в области конкурентной политики Юлия Боровик.

"Законодательством исключается любое воздействие энергораспределительных компаний на цены услуг по распределению электрической энергии. Решающая роль в установленные цен принадлежит государству в лице НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – ред.)" - сообщила Боровик.

Согласно Закону Украины "О естественных монополиях" деятельность, относящаяся к сфере естественных монополий, в т.ч. в сфере распределения электроэнергии, подлежит государственному регулированию. Его предметом, среди прочего, являются цены и тарифы на услуги, предоставляемые этими субъектами. Функция регулирования цен на рынках услуг распределения электрической энергии возложена на НКРЭКУ.

Напомним, 25 апреля Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании "ДТЭК Нефтегаз" на приобретение 24,99% акций "Киевоблэнерго" и 16,77% акций "Одессаоблэнерго".