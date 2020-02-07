Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения

Год назад в Украине началась масштабная валютная либерализация. 7 февраля 2019-го в силу вступил закон "О валюте и валютных операциях".

За год Национальный банк отменил около 40 валютных ограничений. Большинство из них касались бизнеса, сообщила пресс-служба регулятора.

Предпринимателям разрешили покупать валюту без предварительного резервирования гривны. Отменили лимиты на перерасчет дивидендов и ввели систему электронных лимитов для инвестиций за границу. Отказались от обязательной продажи валюты и позволили свободно использовать счета юридических лиц за рубежом.

Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам увеличили вдвое - до 365 дней.

Автор: НБУ Дорожная карта постепенного снятия валютных ограничений. Главная цель - переход к режиму свободного движения капитала.

Изменения коснулись также населения. Гражданам разрешили покупать валюту без ограничений по сумме. Ранее лимит составлял 150 тыс. грн в день. Кроме того, обменивать валюту теперь можно через терминалы самообслуживания Приватбанка или приложение Приват24.

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"Закон даст "зеленый свет" для быстрой и полномасштабной валютной либерализации, которую давно ждут бизнес и инвесторы. Мы сможем убрать значительное количество болезненных валютных ограничений. Бизнес и физические лица смогут инвестировать за границу без необходимости получать индивидуальные лицензии", - объяснил преимущества закона глава НБУ Яков Смолий.

Валютная либерализация продолжается, говорят в Нацбанке. Валютные ограничения постепенно будут отменять. Это будет зависеть от макроэкономической ситуации в стране.

Верховная Рада закон "О валюте и валютных операциях" во втором чтении приняла 21 июня 2018 года.