Пойдет вверх: аналитик объяснил, чего ждать от доллара до конца недели

За прошедшую неделю доллар поднялся на 0,2-0,7%. Фото: Depositphotos

К концу недели доллар подорожает, но незначительно.

"На межбанке через неделю доллар будет торговаться в пределах 25,2 гривен. Наличный будет стоить 24,9-25,2 гривен", - объясняет аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По его словам, за прошедшую неделю доллар поднялся на 0,2-0,7%. Официальный курс вырос с 25,04 до 25,17 грн/долл.

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"После того, как доллар на межбанке перевалил за 25 гривен, рост остановился. Во второй половине пятницы и в понедельник курс не снижался. В то же время потенциал роста есть. Однако его темпы будут скромными", - подытожил аналитик.

Национальный банк Украины на 28 октября установил курс доллара на уровне 25,17 грн. Это на 6 коп. больше, чем было перед выходными.