Погорельцам из Житомирщины нашли деньги на новое жилье

Средства на помощь погорельцам направят из резервного фонда госбюджета. Фото: НБУ

Семьям, пострадавшим от пожаров в Овручскому районе Житомирской области, правительство выделило 11,2 млн грн.

Деньги направят на покупку жилья для погорельцев, сообщили в Кабмине.

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Средства направят из резервного фонда госбюджета. За них приобретут жилье тем, кого вынужденно выселяют из жилых домов, пострадавших во время пожаров 16 апреля.

Пожары разрушили 11 домов жителей района.

Общая площадь убытков вследствие массовых пожаров на Житомирщине составляет около 2000 га. Ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн грн.