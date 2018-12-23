Подсчитали потери самых богатых людей за год

В 2018 году миллиардеры потеряли более $ 500 миллиардов. Фото: Контракты

В течение 2018 года богатейшие люди мира потеряли $ 511 млрд.

К снижению рынков в конце года привели напряженность в мировой торговле и опасения по поводу рецессии в США, сообщает Bloomberg.

В результате этого, как замечает агентство, совокупный чистый капитал 500 самых богатых людей мира, вошедших в Bloomberg Billionaires Index, сократился к вечеру 21 декабря до $4,7 трлн.

Даже состоянию основателя Amazon Джеффа Безоса, который в этом году получил наибольшую прибыль, не удалось избежать волатильности.

По оценке агентства, в сентябре капитал бизнесмена достигал $168 млрд, однако позже он сократился на $53 млрд.

Эта сумма сама по себе превышает рыночную стоимость американской авиакомпании Delta Air Lines Inc. или Ford Motor Co.

В итоге к концу года состояние Безоса составило $ 115 млрд.

Однако даже такие показатели, как замечает Bloomberg, выглядят успешными по сравнению с положением основателя Facebook Марка Цукерберга.

С января агентство зафиксировало у него наибольший убыток. В связи с тем, что его компания постоянно переживала кризисы, предприниматель потерял за год $23 млрд.

Общий капитал бизнесмена в декабре Bloomberg оценивает в $49,7 млрд.

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Напомним, Facebook и Tesla вошли в пятерку самых громких обманов в сфере современных технологий за последний год.