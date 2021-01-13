Подсчитали насколько "упала" гривна в 2020 году

Назвали уровень девальвации гривны. Фото: Укринформ

Среднемесячный обменный курс национальной валюты - гривны к доллару США в течение 2020 девальвировал на 19,3 процента.

В декабре прошлого года Нацбанку пришлось установить официальный курс национальной валюты - 28,17 грн за 1 американский доллар, говорится в Обзоре инфляции, который составили и опубликовали в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

На стимулирование инфляции повлияла монетарная политика НБУ, в частности - увеличение денежного предложения на 28,7% в течение 2020 при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых.

Обесценивание гривни продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей. Импорт продукции Украины стал обходиться дороже.

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Напомним, по прогнозам курс доллара в 2021 году не будет осуществлять резких скачков, возможны лишь небольшие спекулятивные колебания.