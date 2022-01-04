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вторник, 04 января 2022 01:24

Подсчитали на сколько окрепла гривна по отношению к доллару за прошлый год

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Подсчитали на сколько окрепла гривна по отношению к доллару за прошлый год
Гривна окрепла по отношению к доллару на 3,1%. Фото: Корреспондент

Официальный обменный курс национальной валюты усилился на гривну – с 28,2746 грн/$ на конец 2020 года до 27,2782 грн/$ на конец 2021 года.

За этот же период укрепление гривны по отношению к евро составило 11%, сообщает FinClub.

Минимальное значение курса было отмечено около отметки 26 грн/$.

Курс усилился с 34,7396 грн/евро до 30,9226 грн/евро.

Более скорейшее укрепление к европейской валюте вызвано тем, что евро в это время девальвировал к доллару США.

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С начала 2021-го до первой половины ноября гривня укреплялась. За это время доллар упал с 28,4 до 26 гривен. Основной причиной укрепления национальной валюты называют рост экспорта.

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