Подсчитали на сколько окрепла гривна по отношению к доллару за прошлый год

Официальный обменный курс национальной валюты усилился на гривну – с 28,2746 грн/$ на конец 2020 года до 27,2782 грн/$ на конец 2021 года.
За этот же период укрепление гривны по отношению к евро составило 11%, сообщает FinClub.
Минимальное значение курса было отмечено около отметки 26 грн/$.
Курс усилился с 34,7396 грн/евро до 30,9226 грн/евро.
Более скорейшее укрепление к европейской валюте вызвано тем, что евро в это время девальвировал к доллару США.
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С начала 2021-го до первой половины ноября гривня укреплялась. За это время доллар упал с 28,4 до 26 гривен. Основной причиной укрепления национальной валюты называют рост экспорта.
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