Поддержка бизнеса: Зеленский зарегистрировал законопроекты

Тексты документов на сайте парламента не опубликовали. Фото: unsplash

В Верховной Раде зарегистрировали 2 законопроекта относительно анонсированных мер поддержки предпринимателей во время карантина.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс и о соцподдержке застрахованных лиц зарегистрировал президент Владимир Зеленский.

Тексты документов на сайте парламента не опубликовали.

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24 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что государство предоставит одноразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн тем, чья сфера деятельности попадает под запрет усиления карантина. Направить на это средства хотят из фонда борьбы с Covid-19.