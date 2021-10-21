Почтовые операторы объяснили, как будут работать во время карантина

Работу "Новой почты" и Укрпочты не ограничивали. Фото: "24 канал"

Почтовые операторы рассказали, как будут работать во время ухудшения эпидемиологической ситуации.

В "Новой почте" говорят, что для входа в отделение не потребуются сертификаты о вакцинации или тесты на коронавирус, пишет "Сегодня".

"Если произойдут изменения, мы обязательно проинформируем наших клиентов", - сказали в компании.

В отделениях продолжают действовать правила социальной дистанции и масочного режима.

Укрпочта тоже работает без ограничений.

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"Пока никакие изменения в работе отделений и обслуживании отделений не вводились. Отделения в красной карантинной зоне также работают в обычном режиме для всех клиентов", - сообщили там.

В красной эпидзоне в общественный транспорт межрегионального сообщения будут пускать с документом о получении одной дозы вакцины от Covid-19. Такая конечная версия карантинных правил, вступивших в силу 21 октября, рассказали в Министерстве здравоохранения.