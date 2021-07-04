Почти тысячу долларов - гендиректор "Укрпочты" рассказал, сколько на самом деле зарабатывают почтальоны

 
Ексклюзивы
1/5
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 837
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1710
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 837
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3042
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5427
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
14 Просмотров: 387
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2862
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1080
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 297
Фото
Все фото
14
5
17
15
11
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
Муж изменил жене, два дня дома не был. Прибежал за букетом: какие цветы покупают украинцы
&quot;По 20 гривен за пачку - что это за масло&quot;: какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Видео
Все видео
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
"Как такое может быть в 21 веке?" - Укрзализныця возмутила Ольгу Сумскую
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Самолет "Мрия" напугал фотографов
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1836
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 990
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2385
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 486
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
воскресенье, 04 июля 2021 15:43

Почти тысячу долларов - гендиректор "Укрпочты" рассказал, сколько на самом деле зарабатывают почтальоны

  Комментировать
Почти тысячу долларов - гендиректор &quot;Укрпочты&quot; рассказал, сколько на самом деле зарабатывают почтальоны
Гендиректор "Укрпочты" рассказал о зарплате почтальонов. Фото: Униан.

Некоторые почтальоны "Укрпочты" зарабатывают до тысячи долларов, 27 тыс. грн. А официальная ставка всего 6 тыс грн.

"В почтальона 6 тысяч - это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи - за каждый платеж. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов", - сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью "НВ Бизнес".

Гендиректор также отметил, что почтальоны получают и "чаевые" от пенсионеров и юридических лиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта выпустила футбольную марку

"В Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц имеют чаевые до 500 гривен в месяц с одной компании", - утверждает Смелянский.

Укрпочта объявила два тендера на строительство нового автоматического сортировочного центра во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске. Ожидаемая стоимость депо в Ивано-Франковске - $13 млн, хаба во Львове - $52 млн, по данным Prozorro.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти тысячу долларов - гендиректор "Укрпочты" рассказал, сколько на самом деле зарабатывают почтальоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены

В истории Кубка мира случилось самое громкое поражение

Полетел без пилота: истребитель СССР упал на ферму

Расстреляли группу профессоров и их родственников

Самое читаемое
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 9135
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 6372
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5616
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5427
Армия РФ похожа на &quot;Запорожец&quot; - офицер США высмеял &quot;военную мощь&quot; Кремля
Армия РФ похожа на "Запорожец" - офицер США высмеял "военную мощь" Кремля Просмотров: 5409
Экономика
Сколько стоит аренда жилья
Сколько стоит аренда жилья Просмотров: 450
Есть проблема с приватизацией. Нечего продавать - эксперт
Есть проблема с приватизацией. Нечего продавать - эксперт
 Просмотров: 450
Заправкам разрешили поднять цены на топливо
Заправкам разрешили поднять цены на топливо Просмотров: 612
Россия расширила список запрещенных товаров из Украины
Россия расширила список запрещенных товаров из Украины Просмотров: 729
В Крыму не могут удержать рост цен
В Крыму не могут удержать рост цен Просмотров: 540
Больше всего комментируют
14
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
3
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
Голосов: 26623
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть