Почти тысячу долларов - гендиректор "Укрпочты" рассказал, сколько на самом деле зарабатывают почтальоны

Гендиректор "Укрпочты" рассказал о зарплате почтальонов. Фото: Униан.

Некоторые почтальоны "Укрпочты" зарабатывают до тысячи долларов, 27 тыс. грн. А официальная ставка всего 6 тыс грн.

"В почтальона 6 тысяч - это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи - за каждый платеж. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов", - сказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в интервью "НВ Бизнес".

Гендиректор также отметил, что почтальоны получают и "чаевые" от пенсионеров и юридических лиц.

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"В Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц имеют чаевые до 500 гривен в месяц с одной компании", - утверждает Смелянский.

Укрпочта объявила два тендера на строительство нового автоматического сортировочного центра во Львове и сортировочного депо в Ивано-Франковске. Ожидаемая стоимость депо в Ивано-Франковске - $13 млн, хаба во Львове - $52 млн, по данным Prozorro.