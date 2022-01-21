Почти половина блоков государственных ТЭС не работают из-за нехватки угля - Укрэнерго

В Укрэнерго рассказали о положении дел в энергетике. Фото: Украинская правда

10 из 23 энергоблоков ТЭС государственной компании "Центрэнерго" не работают из-за нехватки угля.

В общей сложности в работе находится 7,5 энергоблоков. Остальные 6 блоков находятся на ремонте, свидетельствуют данные системного оператора НЭК "Укрэнерго"

Больше всего энергоблоков за неимением угля простаивает на Змиевской ТЭС. На станции не работает 6 из 10 блоков. На Трипольской ТЭС из-за отсутствия угля простаивает 2 блока и 1 контур, на Углегорской – 1 энергоблок.

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По данным министерства энергетики, на 20 января на государственных ТЭС "Центрэнерго" находится 130 тыс. тонн угля. Ни одна из трех ТЭС не выполняет минимальный норматив накопления угля.

В начале ноября Укрэнерго признала невозможной балансировкой энергосистемы Украины без помощи из Беларуси после того, как 2 ноября запросила из Беларуси аварийную помощь. С 6 ноября приступили к коммерческому импорту электроэнергии из Белоруссии. Причиной послужил простой энергоблок государственных ТЭС компании "Центрэнерго". Последние два месяца каждый второй энергоблок Центрэнерго не работает из-за отсутствия угля.