Почти на треть: начиная с августа, ГНС существенно уменьшила количество проверок

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
1 Просмотров: 1315
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 864
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Просмотров: 882
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1206
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 855
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1026
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11358
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1710
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1026
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6399
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2826
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2313
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1314
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 1188
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
четверг, 28 ноября 2019 11:48

Почти на треть: начиная с августа, ГНС существенно уменьшила количество проверок

  Комментировать
  За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса
За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса

За август-октябрь 2019 года ГНС провела лишь 2700 внеплановых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года - 3800. Также за этот же период налоговая провела 1100 плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

  За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса
За август-октябрь 2019 налоговые проверки коснулись лишь 0,2% малого бизнеса

"Количество внеплановых проверок за период работы ГНС, август-октябрь этого года к августу-октябрю прошлого года, сократилось на треть. Доначисление по результатам проверок выросли почти вдвое", - прокомментировал результаты аудитов председатель ГНС Сергей Верланов.

По его словам, сухая статистика свидетельствует, что курс на сокращение проверок и уменьшение давления на бизнес, избранный обновленной ГНС, - уже дает результат.

"Мы усилили аналитическую работу, усовершенствовали систему отбора налогоплательщиков для проверок. То есть с проверкой приходим только тогда, когда есть все основания считать, что предприятие пытается уклониться от уплаты налогов", - подчеркнул Сергей Верланов.

Согласно свежим данным от ГНС, с августа по октябрь этого года плановые и внеплановые проверки коснулись 5,9% субъектов крупного бизнеса, 0,9% среднего бизнеса и лишь 0,2% малого.

Напомним, в "Киевстаре" отметили положительные изменения в подходе к налоговым проверкам.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почти на треть: начиная с августа, ГНС существенно уменьшила количество проверок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 26857
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
Гусь и солдатики: как проводили рождественские праздники немцы в 1940 году
18
 Просмотров: 18711
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 15742
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 11574
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 10728
Экономика
Гривна держится: сколько стоит доллар 28 ноября
Гривна держится: сколько стоит доллар 28 ноября Просмотров: 387
В Украине заработает еще одна платежная система
В Украине заработает еще одна платежная система Просмотров: 828
Минфин передал Приватбанк в собственность Кабинета министров
Минфин передал Приватбанк в собственность Кабинета министров Просмотров: 360
Укрзализныця постепенно поднимет цены на билеты
Укрзализныця постепенно поднимет цены на билеты 1 Просмотров: 261
Кабмин рассчитается с долгами по зарплатам учителям и врачам
Кабмин рассчитается с долгами по зарплатам учителям и врачам Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
4
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
3
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
2
Сенцов в Европарламенте: Не верьте Путину, россияне обязательно обманут
Голосов: 22487
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua