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четверг, 10 июня 2021 16:34

Почти 40% украинских яблок закупила Беларусь

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В этом году аграрии ожидают хороший урожай яблок. Через два месяца он появится на полках супермаркетов и на рынках.

Автор: Елена Луценко
  В прошлом году в Украину импортировали 14 тыс. т яблок из Польши, Турции и Нидерландов
В прошлом году в Украину импортировали 14 тыс. т яблок из Польши, Турции и Нидерландов

В Украине выращивают 1,1 — 12 млн. тонн яблок ежегодно. 70% урожая производят домохозяйства для себя и частично для продажи. Остальные выращиваются предприятиями.

25-30% выращенных яблок идет на производство сока и концентрата. На переработку отсортировывается нетоварное яблоко. Которое имеет маленькую массу, повреждения, непривлекательный вид. Остальные реализуется на внутреннем рынке или экспортируются за рубеж, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

"В 2020 году экспорт яблок составил 19 500 тонн. Это в 2,8 раза ниже аналогичного показателя прошлого года. Причина уменьшения отгрузок — снижение объемов производства яблок по сравнению с рекордным 2018 годом. Хотя урожай был получен осенью 2018 года, часть продукции была экспортирована уже в 2019-м, — рассказала Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

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37% украинских яблок в прошлом году закупила Беларусь, 9% - ОАЭ и Австрия еще 9%.

В прошлом году в Украину импортировали 14 тыс. т яблок из Польши, Турции и Нидерландов. Это в 1,7 раза меньше чем в 2019 году.

Два года в Украине не хватало собственных яблок. В этом году прогнозируют хороший урожай. Сможем вернуться в страны, где разработали экспорт 2018 года. Тогда имели рекордный урожай в Украине.

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