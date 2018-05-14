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Почему выгоднее рассчитываться платежной картой, чем наличными

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Почему выгоднее рассчитываться платежной картой, чем наличными
Последующие годы все больше пользователей будут отдавать предпочтение онлайн расчетам перед наличными операциями. Фото: www.interbuh.com.ua

В Украине ожидается подорожание пакетного обслуживания клиентов банков. Сэкономить смогут те, кто для расчетов использует банковские карточки.

Тарифная политика банков усилилась еще в прошлом году. Бесплатных услуг стало меньше. В то же время кредитные учреждения предлагают клиентам приобрести пакет, который включает в себя базовый набор услуг. На его стоимость влияет цена заготовок платежных карт, изменение тарифов платежных систем или расходы на поддержание работы сети, пишет Finclub.

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"Клиент может ничего не платить даже за премиальную карту с набором дополнительных сервисов, если выполнит условия банка по расчетам этой картой. Или заплатит комиссию, если карта была недостаточно активная", - говорит директор департамента развития розничного бизнеса банка с иностранными инвестициями Татьяна Шаповал.

По ее словам, последующие годы все больше пользователей будут отдавать предпочтение онлайн расчетам перед наличными операциями. Ведь они постоянно дорожают. Кроме того, они не такие удобные, как операции в каналах самообслуживания.

Украинцы используют 34,1 млн платежных карточек. Чаще всего карточками рассчитываются в магазинах, оплачивают покупки в интернете. Также популярны переводы с карты на карту.

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