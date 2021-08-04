Почему вас не приглашают на собеседование: рекрутеры назвали причину

Перед собеседованием работодатели знакомятся с социальными сетями кандидатов. Проверьте свои страницы, удалите лишнее. Фото: pexels.com

Перед тем, как отправлять резюме потенциальным работодателям, проверьте, не допустили ли вы распространенных ошибок. Иначе рискуете не получить приглашение на собеседование.

Бывают случаи, когда работодатели даже не дочитывают резюме до конца. Как избежать этого, пишет The Point.

Неформат

Не стоит злоупотреблять в резюме лишними графическими элементами, цветным текстом. Такое резюме может показаться рекрутеру неаккуратным, перегруженным.

Ошибки в резюме

Избегайте орфографических и грамматических ошибок. Наличие ошибок, например, можно проверить с помощью бесплатных онлайн-сервисов. Также попросить перечитать текст родственников, знакомых, друзей.

Отсутствие необходимых навыков

Работодатели не ищут кандидатов, которые имеют недостаточную квалификацию. Оцените свои навыки и опыт. Не забудьте упомянуть о дополнительных навыках, которые могут заинтересовать работодателя.

У вас нет "изюминки"

На одну и ту же вакансию могут откликнуться тысячи человек. Вам нужно выделяться. Укажите в резюме, что отличает вас от всех кандидатов. Проявите креативность.

Отзываетесь на различные вакансии

Часто кандидаты одно и то же резюме отправляют на различные вакансии. Готовы работать как офис менеджерами, секретарями, так и бухгалтерами или продавцами. Внимательно перечитайте вакансию, требования к кандидатам. Если работа вам подходит, только тогда присылайте резюме. Возможно понадобится пройти определенные курсы и получить сертификаты.

Отсутствие в соцсетях/чрезмерная активность и открытость

Перед собеседованием работодатели знакомятся с социальными сетями кандидатов. Проверьте свои страницы, удалите лишнее. В резюме можете самостоятельно указать ссылку на актуальные профили.

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Не выполнили инструкцию

Работодатели в вакансиях указывают конкретные пункты, которые нужно выполнить, чтобы попасть на собеседование. Например, выполнить тестовое задание, позвонить работодателю. Не игнорируйте указания работодателя. Иначе ваше резюме не рассмотрят.

Причины отсутствуют

Если вы соблюли все требования, а вас не пригласили на собеседование - это просто неудача. Не прекращайте поиски работы. Также можете повторно прислать резюме или позвонить в компанию.

В июле в Украине работодатели преимущественно платили работникам зарплату в размере 11-15 тыс. грн. В то же время большинство украинцев в резюме указывали, что готовы трудиться за 8-13 тыс. грн в месяц. В целом, в июле средняя зарплата украинцев составляла 12 тыс. грн. Кроме денег работодатели предлагали бонусы и премии, обучение, организовывали корпоративы, предоставляли скидки, гарантировали регулярный пересмотр зарплат и офис у метро, ​​свидетельствуют данные Прозора Работа.