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четверг, 20 августа 2020 13:20

Почему украинцы в 60 лет рискуют остаться без пенсии

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45% работающих украинцев не смогут выйти на пенсию в 60 лет. Из-за новых требований им может не хватить необходимого страхового стажа.

Например, в 2020-м пенсионеру необходимо иметь 27 лет страхового стажа. Однако до 2028 года требования вырастут до 35 лет. То есть 40-летнему работнику уже сегодня необходимо иметь не менее 15 лет стажа, пишет Обозреватель.

Автор: Обозреватель
  2028-го 60-летнему украинцу для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа.
2028-го 60-летнему украинцу для выхода на пенсию необходимо будет иметь 35 лет страхового стажа.

Если необходимого стажа нет, его можно докупить за отдельную плату.

"Стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весома. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных работников. Они получают зарплаты "в конвертах" и не платят налогов. Поэтому им не начисляют страховой стаж", - говорит эксперт Лидия Ткаченко.

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В то же время пенсию вообще могут забрать, если выплаты назначили на основе документов с недостоверными данными. Также денег может не увидеть украинский пенсионер на время проживания за границей.

Одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе, будут выплачивать ежемесячное пособие в размере 685 грн. Сумма ежемесячной государственной соцпомощи утверждена в размере 40% прожиточного минимума для тех, кто утративших трудоспособность. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины в среду, 29 июля.

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