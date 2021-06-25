Почему украинцы переплачивают за коммунальные услуги

Экономист Владимир Соболев: "Когда граждане возмущаются относительно тарифов, им говорят: такие цены нам установили в Киеве". Фото: предоставил Владимир Соболев

Тарифы в Украине могут быть завышены в два раза, об этом в интервью Gazeta.ua рассказал экономист Владимир Соболев.

"У нас примерно половина экономики в тени. Поэтому, возможно, что коррупционная составляющая в тарифе может доходить до половины. Но важно не то, какие они по размеру, а что с ними происходит. Тарифы - это всего лишь инструмент ", - объяснил он.

Ни одного из местных олигархов ЖКХ не наказали, говорит Соболев.

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"Лет 20 назад в Болгарии был судебный процесс, когда посадили руководителя теплосетей Софии. Он делал то же самое, что и наши. Схемы одинаковы. Местная власть должна согласовывать тарифы с регуляторным органом - специальной комиссией по тарифам. Но этот государственный орган вместо контроля идет у них на поводу. Когда граждане возмущаются относительно тарифов, им говорят: такие цены нам установили в Киеве. А там в свою очередь кивают на местные власти", - рассказал эксперт.

Сегодня доля коммуналки в структуре доходов украинцев зашкаливает.

"В развитых странах она доходит до 20%, а иногда составляет 30-40. Это оправданно - ты получаешь качественный сервис. Но здесь важна не только доля в расходах, но и уровень доходов. Наши политики часто ссылаются на зарубежный опыт: вот видите, там тоже много платят за коммуналку. Но при этом молчат, что в Европе на оставшиеся деньги можно жить хорошо. А в Украине - нет. Ты получаешь 2000 гривен и половину отдаешь за коммуналку. А потом приходится отказывать себе в самом необходимом", - подытожил Владимир Соболев.

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Тарифы на горячую воду и отопление для населения в этом году вырастут на 33%. В 2022-м тарифы увеличатся на 6%, 2023 - на 5%, 2024 - на 5%. Об этом сообщает Минэкономики в Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы. Стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения увеличится 2021-го на 20%, 2022 - на 11%, 2023 г. - на 5%, 2024 - на 5%, написано в прогнозе. Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожает на 10% в 2021-2022 годах. 2023-2024 год - на 5%.