Почему украинцы не спешат менять работу

Украинцы начинают активно искать работу с января. В то же время количество вакансий растет только с середины февраля. Фото: Радіо Свобода

Сейчас украинцы не так активно меняют работу. Руководство обещает поднять зарплаты и лучшие условия с начала нового года. Поэтому на рынке труда видим сезонное падение.

"С началом новогодних праздников в вопросах рекрутинга Украина становится куда менее активной. Люди сами не хотят менять работу", - говорит эксперт рынка труда Татьяна Пашкина, сообщает Обозреватель.

В январе растет количество поданных резюме. Украинцы активно мониторят рынок труда.

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"Вторая волна поиска начинается в марте-апреле, когда заканчивается выплата всех бонусов", - добавляет Татьяна Пашкина.

По ее словам, меньше всего работы работодатели предлагают в январе-феврале. Со второй половины февраля количество вакансий растет.

В следующем году на 20% вырастут зарплаты научно-педагогических работников. Кабмин принял соответствующее решение.