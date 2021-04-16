Почему украинцы не платят за коммуналку

Коммунальщики не способны системно работать с долгами. Фото: предоставлено Евгением Соловьевым

В Украине нет реальных механизмов наказания потребителя за неплатежи. Отсюда и рост задолженности за комуналку, рассказал в интервью Gazeta.ua правозащитник Евгений Соловьев.

"Часть украинцев догадываются, что коммунальные тарифы завышены и что их обманывают. И затягивают с оплатой принципиально. Но в целом задержка платежей - национальная традиция. За это же ничего не будет. Так куда спешить? ", - говорит эксперт.

Письма с угрозами, судебные разбирательства и коллекторские фирмы, которые выбивают долги — это по мнению Соловьева, только громкие эпизоды.

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"Коммунальщики не способны системно работать с долгами. У них слабая юридическая служба, часто иски подаются как попало. Ну, какой стимул может быть у начальника юридического департамента коммунальной компании? Он показывает вал исков и все. А надо еще выстраивать их приоритет. Применять различные модели работы с потребителями, контролировать сроки задолженности", - добавил правозащитник.

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Долги киевлян за отопление в этом году выросли на 17% по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном.