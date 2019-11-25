Почему украинцы часто меняют работу

Не все работодатели хотят нанимать работников, которые меняют компании ежегодно. Фото: Depositphotos

Чаще всего работники увольняются с работы из-за задержки зарплаты, переработок, отсутствия карьерного роста, конфликтов с руководством и коллегами.

Бывают случаи, когда работа проектная. То есть временная. Тогда в резюме лучше написать об этом, передает The Point.

Вместе с тем не все работодатели хотят нанимать работников, которые меняют компании ежегодно, а то и чаще. Боятся, что кандидат не сможет выполнить поставленные задачи, не найдет общего языка с руководством и коллегами. Последнее грозит конфликтами в коллективе.

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Чтобы убедить работодателя, что вы замечательный специалист, стоит заранее подготовиться к собеседованию. Подумайте, как лучше объяснить причины предыдущих увольнений. Не стоит, например, говорить, что ушли из компании из-за конфликта. Лучше добавьте к резюме сопроводительное письмо, где объясните, почему хотите работать в новой компании. Можете вспомнить о карьерном росте.

При поиске новой работы, старайтесь получить рекомендацию с прошлого места. Вас могут охарактеризовать как руководитель, так и коллеги.

Каждый второй украинец не доволен работой. Больше всего условия труда не устраивают специалистов в сфере сельского хозяйства, производства и охраны. Работой довольны менеджеры, работающие с клиентами, парикмахеры, мастера маникюра, визажисты. Работа устраивает специалистов в сфере строительства.