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Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем Индонезия

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Почему Украина будет покупать вакцину от Covid-19 дороже, чем Индонезия
Для Индонезии препарат будут продавать дешевле, потому что страна заранее предложила площадку для клинических испытаний. Фото: unsplash

Для Украины доза вакцины CoronaVac (Sinovac) будет стоить $17,85. Для других стран стоимость препарата отличается.

Об этом написал глава ГП "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов в Facebook.

По его словам, о цене на вакцину известны две цифры: одна доза для Китая будет стоить $29,75, для Индонезии - $13,57.

Жумадилов объясняет, что для Индонезии препарат будут продавать дешевле, потому что страна заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата.

"Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования", - говорит глава госпредприятия.

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По его словам, Индонезия заказывает в разы больше, чем Украина, которая готова купить 1,9 млн доз.

"Индонезия заказала объем продукции, эквивалентный 140 млн дозам вакцины. Очевидно, что переговорная позиция азиатов при этом является в разы сильнее, чем в украинского закупщика", - объясняет Жумадилов.

Он добавляет, что Индонезия покупает вещество "in bulk". То есть вторичную упаковку, маркировку, контроль серий выполняют индонезийцы.

"Такая закупочная стратегия приводит к удешевлению продукции, поскольку стоимость услуг государственной компании ограничена или себестоимостью, или урегулированной правительством максимальной наценкой", - говорит Жумадилов.

В мире уже сделали более 10,8 млн инъекций вакцины против коронавируса. Кампании по вакцинации начались в 29 странах.

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