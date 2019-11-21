Почему работать неофициально не выгодно

Люди, которые работают неофициально и не платят налогов, не защищены. Фото: finpuls.com.ua.

В Украине несколько миллионов граждан работают неофициально.

"Таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества. Кроме недостатков для самих работников, высокий уровень теневой занятости, негативно сказывается на экономике страны", - заявил глава Гоструда Роман Чернега, пишет Уніан.

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По его словам, в некоторых странах на выборах имеют право голосовать только налогоплательщики.

"Сотни тысяч оформленных в соответствии с законодательством работников получили социальный пакет и возможность откладывать на пенсию. Также право объективного расследования несчастных случаев", - подчеркнул Чернега.

В прошлом году без надлежащего оформления трудовых отношений работали 25 179 граждан. За нарушение работодателей оштрафовали на около 1,7 млрд грн.