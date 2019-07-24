Почему помидоры рекордно подорожали

Помидоры подорожали из-за ливней и сокращения производственных площадей. Фото: Depositphotos

В Украине помидоры стоят втрое дороже, чем в прошлом году. Цены стремительно выросли из-за ливней на Закарпатье.

"Даже на Юге цены на помидор-сливу цены рекордно высокие - 18 гривен за килограмм. Таких цен в июле никогда не было на грунтовый помидор", - говорит эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, пишет Сегодня.

По ее словам, в течение последних четырех лет перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Поэтому фермеры сокращали производственные площади.

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"На урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Производственные площади под тепличным помидором тоже сокращались. В основных производственных регионах население выезжает за границу и выращивают меньше", - объясняет Гетьман.

Она добавляет, что помидоры еще будут дешеветь. Однако низкой цены, как в прошлом году не будет.

За первые полгода 2019-го в Украину завезли 55 тыс. т помидоров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2018-го. За границу Украина продала менее 1 тыс. т помидоров. Это в 3 раза меньше, чем в прошлом году.