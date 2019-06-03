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понедельник, 03 июня 2019 13:56

Почему подорожал доллар

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Почему подорожал доллар
Доллар начал дорожать во второй половине мая. Фото: total.kz

В мае доллар окреп примерно на 1%. В то же время в первые три недели месяца американская валюта дешевела.

На курс валют негативно повлиял торговый конфликт между США и Китаем. Кроме того, в Украине ситуация осложнилась из-за внутренней нестабильности, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за май.

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Наблюдался низкий спрос на большинстве региональных рынков. Так, на европейском рынке цены на природный газ снизились до минимума 2006 года. Также дешевела сталь и нефть.

В мае Нацбанк на межбанке выкупил $167 млн ​​в резервы. Делал это преимущественно в первые три недели месяца, когда гривна укреплялась. В последнюю неделю мая, впервые с 8 апреля, вышел с продажей валюты.

В конце мая доллар начал дорожать. За последние 2 дня месяца добавил 47 коп. На 31 мая Национальный банк установил курс доллара на уровне 26,87 грн/долл. В то же время с начала июня валюта подешевела на 2 коп. - на 3 июня стоит 26,85 грн/долл.

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Дата
03
июня

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