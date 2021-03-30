Почему не берут на работу: 5 самых распространенных ошибок при поиске

Если вы будете отправлять резюме на несоответствующие позиции, его не будут рассматривать. Фото: unsplash

Часто кандидатов не берут на работу из-за того, что они рассылают одно резюме на вакансии разного типа и не напоминают о себе работодателям.

Какие типичные ошибки совершают украинцы при трудоустройстве, рассказала рекрутерка международной продуктовой IT-компании Jooble Ярослава Герасимова для Happy Monday.

Неправильно оформили резюме

Резюме должно иметь четкую структуру, желательно хранить его в формате PDF.

Кандидатам на должности советуют указывать: должность и почему человек на нее претендует; контактную информацию и качественное фото; образование не только в университете, но и на курсах; уровень владения программами или языками программирования, честно писать об уровне владения иностранными языками; опыт участия в интересных проектах. Также можно одной строкой добавить информацию о хобби и личные качества.

Переводите ответственность на работодателя

Очень часто рекрутеры слышат от кандидатов: "Я готов учиться". На вопрос, делают ли они что-то для своего развития самостоятельно, большинство отвечает, что ничего.

"Некоторые компании действительно готовы брать студентов и выпускников без практического опыта работы и обучать их. Но важно понимать, что таких кандидатов много, и преимущество в трудоустройстве получит тот, кто и самостоятельно прилагает усилия для своего профессионального становления", - говорит Ярослава Герасимова.

Делаете акцент на заработной плате

"Если человек работает только ради монетизации своих умений - это не всегда означает, что он работает хорошо. Компании хотят видеть специалиста, прежде всего заинтересованного в своем деле. Как результат, такая заинтересованность будет хорошо оплачиваться", - говорит экспертка.

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Рассылаете резюме вслепую

Если вы будете отправлять резюме на несоответствующие позиции, его не будут рассматривать. Чтобы этого избежать, советуют сделать несколько резюме и мотивационных писем на разные интересующие позиции.

Не напоминает о себе

"Когда в компании открывается вакансия, на которую готовы взять студента, рекрутеры получают сотни резюме. Если вы не получили никакого ответа, лаконично напомните о себе и попросите, чтобы вас сориентировали по следующим этапам отбора кандидатов", - говорит рекрутерка.

Украинцам советуют отправлять резюме в компанию мечты даже после закрытия актуальной вакансии, поскольку опытные HR непрерывно формируют кадровый резерв.