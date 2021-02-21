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воскресенье, 21 февраля 2021 15:28

Почему на ТЭС происходили аварийные остановки

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Почему на ТЭС происходили аварийные остановки
Больше всего остановок произошло из-за ошибочных действий руководства. Фото: wikimedia.org

В Украине наибольшее количество аварийных остановок ТЭС произошло из-за ошибочных действий руководящего персонала.

С 1 января по 9 февраля 2021-го на энергоблоках ТЭС ГК 92 раза останавливались энергоблоки вследствие технологических нарушений. Расследовали и составили 75 актов, расследование других технологических нарушений продолжается, сообщает Государственная инспекция энергетического надзора Украины.

"По результатам расследований определены организационные причины возникновения этих нарушений. Наибольшее количество отказов произошла из-за ошибочных действий руководящего персонала (24 отказа), также значительную часть отказов составили дефект ремонта и ошибочные действия ремонтного персонала (21 отказ), вина персонала служб, лабораторий, цехов, отделов (17 отказов), влияние посторонних лиц и организаций (7 отказов) и 6 других отказов (дефекты)", - говорится в сообщении.

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На Запорожской ТЭС, Криворожской ТЭС, Приднепровской ТЭС ДТЭК Днепроэнерго обнаружили 7 технологических нарушений. На Змиевской ТЭС ПАО Центрэнерго обнаружили 4 технологических нарушения. На Славянской ТЭС ПАО Донбассэнерго 1 технологическое нарушение.

Рекордно низкие запасы угля на складах украинских тепловых электростанций должны стать предметом расследования специальной парламентской комиссии. Об этом в среду, 17 февраля, заявил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрей Жупанин, выступая на заседании ВР.

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