Почему МВФ не спешит давать деньги Украине

Эксперты МВФ приехали в Украину 20 февраля. Фото: Укрінформ

Миссия МВФ приехала в Украину, потому что с момента предыдущего визита прошло достаточно времени, сообщил исполнительный директор Международного фонда Блейзера, советник президента Олег Устенко.

"Земельный вопрос поднимается, но он не является критерием. Он вынесен за рамки обсуждения с Международным валютным фондом. Техническая миссия должна была приехать, потому что Украина близка к подписанию программы с МВФ", - объяснил он, пишет "Сегодня".

Добавил, что Фонд не спешит с новой программой, но это не критично.

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"Предварительная программа расширенного кредитования была рассчитана на $15 миллиардов. Сейчас обсуждаем сумму втрое меньше. Поэтому нет особой спешки. Никто не говорит о сроках. Идет просто рабочий процесс", - говорит он.

Эксперты МВФ приехали в Украину 20 февраля.

Украина проводит активные переговоры с МВФ о новой кредитной программе сотрудничества. Контракт рассчитывают заключить на 3 года. Предусмотренное финансирование - $5,5 млрд. Чтобы новая программа МВФ заработала, ее должны утвердить на заседании Совета директоров фонда. Пока заседания не было, потому что Украина не выполнила ряда требований для сотрудничества с МВФ.