Почему исчезает литовское горючее из наших АЗС — ответы на главные экономические вопросы недели

Хотя тепловики предупреждают о кризисе, остановкой теплоснабжения это не чревато. Фото: Ольга Васильченко

Топновостью недели является подписание соглашения с Турцией о зоне свободной торговли.

Переговоры продолжались с 2006 года. Анкара известна своей политикой протекционизма отечественных производителей и имеет одни из самых высоких в мире размеров ввозных пошлин. Например, на "молочку" они составляют 180%, на фрукты, овощи и орехи – 148, кофе и чай – 145, зерновые и изделия из них – 130, сахар и кондитерку – 135%. Кроме этого там взимаются еще и другие налоги на импорт: муниципальный сбор (15% от уплаченной пошлины), транспортный сбор (3-4% от таможенной стоимости товара) и сбор в фонд массового жилья (35% от таможенной стоимости импортной рыбы и морепродуктов).

Для сравнения, в Украине самая высокая пошлина — 50% — на сахар-сырец.

Соглашение о ЗСТ устранит тарифный диспаритет и откроет турецкий рынок для украинских товаров.

"Теперь будут тарифные квоты на текстиль, мебель, стекло, агроподукцию, кондитерку, продукты животноводства, — говорит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. — Самое важное – на муку. Несмотря на то, что Турция является одним из мировых лидеров по производству, свой рынок держала закрытым. Практически полностью будут либерализованы транспортные перевозки, на что был большой запрос украинских перевозчиков.

Из системных вещей важно, что действие пошлин можно будет восстановить, как только станет очевидным засилье турецких товаров".

Каков будет экономический эффект от подписания соглашения.

"Институт экономического анализа указывает на 2,2% кумулятивного, не ежегодного, роста ВВП Украины. Простые бухгалтерские подсчеты дают $300-400 млн в год только действующим экспортерам. Но появятся новые, например стеклопроизводители, которые из-за высоких пошлин вообще были вытеснены с турецкого рынка. Положительное влияние на экономику будет однозначно", — добавляет Тарас Качка.

Существует большая диспропорция в сторону металлургии и зерновых. К тем 2,9 млн т экспортируемого Украиной металла прибавится еще не менее 0,5 млн т. В выигрыше будут и относительно новые кластеры — мебельщики, производители стекла и продуктов.

В зоне повышенного внимания окажется отечественная легкая промышленность — кожгалантерея, мех, такни, трикотаж, головные уборы, подушки, одеяла. Здесь наибольшее давление будут испытывать производители сырья (например, тканей). Ибо Турция является привлекательным источником сырья для украинских производителей готовой продукции и будет конфликт интересов. Присутствие легальных украинских производителей готовой продукции на внутреннем рынке является таким же, как и турецкой легальной и нелегальной вместе. Однако украинская легкая промышленность сможет дешевле закупать турецкое сырье и зачислять его для целей беспошлинного экспорта в ЕС, Норвегию и Швейцарию, с которыми есть соглашения о свободной торговле.

Поэтому предостережения по самой чувствительной отрасли меньше, чем раздаются из публичного пространства", — резюмирует Утка.

О значении соглашения о ЗСТ рассуждает и турецкий журналист Эндер Кайихан.

Тепловики заговорили о системном кризисе

Коммунальные предприятия, предоставляющие услуги теплоснабжения жителям городов, заявили, что с февраля у них могут закончиться деньги для оплаты газа от компании "Нафтогаз Украины".

Хотя тепловики предупреждают о кризисе, остановкой теплоснабжения это не чревато. Только приведет к значительному росту задолженности за газ. А затем эти долги теплокоммунэнерго будут погашены либо за счет местных бюджетов, либо за счет целевой дотации правительства.

Гривню недооценили

The Economist издал обновленный индекс Биг-Мака, согласно которому гривна является шестой недооцененной валютой мира с показателем 58,1%. Должна бы стоить 11 грн 88 коп за доллар.

Литовского бензина больше не будет

С понедельника, 7 февраля, горючее из Литвы нельзя будет перевозить по железной дороге транзитом через Беларусь. Соответственно через некоторое время имеющиеся запасы иссякнут и исчезнет с отечественных АЗС.

Будем зависеть от поставок из Беларуси и России.

Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что: • с 1 февраля подорожают пакеты. • Верховная Рада не смогла уволить с должности главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. • Минэкономики в пятницу повысило стоимость 1 л дизеля до 28,30 грн, а бензинов – до 30,84 грн, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях. Прибавки к средней цене дизельного топлива не должны превышать 7 грн/литр, бензина – 5 грн/литр.