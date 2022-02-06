Почему исчезает литовское горючее из наших АЗС — ответы на главные экономические вопросы недели

 
Ексклюзивы
1/5
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 144
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1422
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 558
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 468
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 882
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 981
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 333
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1152
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 8631
Фото
Все фото
3
6
10
3
18
В Харькове остановилась строительная сфера
В Харькове остановилась строительная сфера
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Елки и гирлянды: какие города больше всех потратили на Новый год
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Видео
Все видео
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Ахметов шантажирует Украину в энергетике – журналистское расследование
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Арахамия пообещал, что гривна не "посыплется"
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Как аграриям не потерять урожай из-за энергетического кризиса
Будем жить в мире старых людей
Будем жить в мире старых людей
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
"Большая стройка Зеленского - это большое воровство" - редактор "Наші гроші"
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 306
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 801
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1683
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1017
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 594
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
воскресенье, 06 февраля 2022 22:56

Почему исчезает литовское горючее из наших АЗС — ответы на главные экономические вопросы недели

  Комментировать
Почему исчезает литовское горючее из наших АЗС — ответы на главные экономические вопросы недели
Хотя тепловики предупреждают о кризисе, остановкой теплоснабжения это не чревато. Фото: Ольга Васильченко

Топновостью недели является подписание соглашения с Турцией о зоне свободной торговли.

Переговоры продолжались с 2006 года. Анкара известна своей политикой протекционизма отечественных производителей и имеет одни из самых высоких в мире размеров ввозных пошлин. Например, на "молочку" они составляют 180%, на фрукты, овощи и орехи – 148, кофе и чай – 145, зерновые и изделия из них – 130, сахар и кондитерку – 135%. Кроме этого там взимаются еще и другие налоги на импорт: муниципальный сбор (15% от уплаченной пошлины), транспортный сбор (3-4% от таможенной стоимости товара) и сбор в фонд массового жилья (35% от таможенной стоимости импортной рыбы и морепродуктов).

Для сравнения, в Украине самая высокая пошлина — 50% — на сахар-сырец.

Соглашение о ЗСТ устранит тарифный диспаритет и откроет турецкий рынок для украинских товаров.

"Теперь будут тарифные квоты на текстиль, мебель, стекло, агроподукцию, кондитерку, продукты животноводства, — говорит заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. — Самое важное – на муку. Несмотря на то, что Турция является одним из мировых лидеров по производству, свой рынок держала закрытым. Практически полностью будут либерализованы транспортные перевозки, на что был большой запрос украинских перевозчиков.

Из системных вещей важно, что действие пошлин можно будет восстановить, как только станет очевидным засилье турецких товаров".

Каков будет экономический эффект от подписания соглашения.

"Институт экономического анализа указывает на 2,2% кумулятивного, не ежегодного, роста ВВП Украины. Простые бухгалтерские подсчеты дают $300-400 млн в год только действующим экспортерам. Но появятся новые, например стеклопроизводители, которые из-за высоких пошлин вообще были вытеснены с турецкого рынка. Положительное влияние на экономику будет однозначно", — добавляет Тарас Качка.

Существует большая диспропорция в сторону металлургии и зерновых. К тем 2,9 млн т экспортируемого Украиной металла прибавится еще не менее 0,5 млн т. В выигрыше будут и относительно новые кластеры — мебельщики, производители стекла и продуктов.

В зоне повышенного внимания окажется отечественная легкая промышленность — кожгалантерея, мех, такни, трикотаж, головные уборы, подушки, одеяла. Здесь наибольшее давление будут испытывать производители сырья (например, тканей). Ибо Турция является привлекательным источником сырья для украинских производителей готовой продукции и будет конфликт интересов. Присутствие легальных украинских производителей готовой продукции на внутреннем рынке является таким же, как и турецкой легальной и нелегальной вместе. Однако украинская легкая промышленность сможет дешевле закупать турецкое сырье и зачислять его для целей беспошлинного экспорта в ЕС, Норвегию и Швейцарию, с которыми есть соглашения о свободной торговле.

Поэтому предостережения по самой чувствительной отрасли меньше, чем раздаются из публичного пространства", — резюмирует Утка.

О значении соглашения о ЗСТ рассуждает и турецкий журналист Эндер Кайихан.

Тепловики заговорили о системном кризисе

Коммунальные предприятия, предоставляющие услуги теплоснабжения жителям городов, заявили, что с февраля у них могут закончиться деньги для оплаты газа от компании "Нафтогаз Украины".

Хотя тепловики предупреждают о кризисе, остановкой теплоснабжения это не чревато. Только приведет к значительному росту задолженности за газ. А затем эти долги теплокоммунэнерго будут погашены либо за счет местных бюджетов, либо за счет целевой дотации правительства.

Гривню недооценили

The Economist издал обновленный индекс Биг-Мака, согласно которому гривна является шестой недооцененной валютой мира с показателем 58,1%. Должна бы стоить 11 грн 88 коп за доллар.

Литовского бензина больше не будет

С понедельника, 7 февраля, горючее из Литвы нельзя будет перевозить по железной дороге транзитом через Беларусь. Соответственно через некоторое время имеющиеся запасы иссякнут и исчезнет с отечественных АЗС.

Будем зависеть от поставок из Беларуси и России.

Также Gazeta.ua писала на этой неделе, что:

• с 1 февраля подорожают пакеты.

• Верховная Рада не смогла уволить с должности главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

• Минэкономики в пятницу повысило стоимость 1 л дизеля до 28,30 грн, а бензинов – до 30,84 грн, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях. Прибавки к средней цене дизельного топлива не должны превышать 7 грн/литр, бензина – 5 грн/литр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Почему исчезает литовское горючее из наших АЗС — ответы на главные экономические вопросы недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

70 лет на престоле: какое решение помогло Елизавете II стать королевой

Украина получила право голоса по Антарктиде

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 1 Просмотров: 33759
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 14247
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 13619
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 12060
Чем для каждого из нас угрожает &quot;особый статус&quot; Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
 Просмотров: 8631
Экономика
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
 Просмотров: 801
Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из "Слуги народа" – среди них Трухин
Украинцы оплатили аренду жилья 65 миллионерам из "Слуги народа" – среди них Трухин 1 Просмотров: 1962
Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни
Украинцы рассказали, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни Просмотров: 2322
Литовский бензин исчезнет с украинских АЗС. Будет ли дефицит?
Литовский бензин исчезнет с украинских АЗС. Будет ли дефицит? Просмотров: 3483
Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы "Метинвест"
Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на предприятиях группы "Метинвест"
6
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
3
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
2
Израиль запретил странам Балтии поставки своего оружия в Украину
Голосов: 110
Голосование Какие ненужные покупки вы совершили в 2021 году?
  • одежду
  • обувь
  • автомобиль
  • детские игрушки
  • косметику
  • домашнего питомца
  • бытовую технику
  • путевку
  • абонемент в спортзал
  • недвижимость
  • гаджет
  • книгу
  • свой вариант в комментариях
Просмотреть