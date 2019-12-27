Почему фермерам не удается зарабатывать на овощах

За границу Украина может поставлять овощи международного качества. Для этого необходимы инвестиции. Фото: Depositphotos

Украинским фермерам нужно учиться системно работать на экспорт, объяснил Gazeta.ua экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

"Овощи - это дешевый товар. Если хочешь предотвратить ценовым колебаниям, надо иметь продукт международного качества. Тогда его можно будет продавать любому. Можем экспортировать морковь во многие страны, если рассортируем продукцию, помоем, правильно охладим и упакуем ее", - говорит экономист.

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По его словам, для этого нужны инвестиции, кадры и знания логистики.

"Пока же морковь преимущественно продаем на местном рынке. Как только имеем недопроизводство, завозим из-за рубежа. В других странах цена выше, плюс надо оплатить транспортные расходы. Если есть избыток продукции, продать ее не можем. Морковь портится и идет в мусор", - подытожил Ярмак.

В апреле 2019-го рекордно дорого стоил лук - 28 грн/кг. Со сбором нового урожая подешевел. В декабре стоил 8 грн/кг. В августе начал дорожать картофель. В опте продавали по 10-13 грн/кг. Сейчас цена упала до 8 грн/кг. До 3-5 грн/кг подешевела морковь.