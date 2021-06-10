Почему энергоносители и продукты продолжат дорожать - объяснение НБУ

В мае 2021 потребительская инфляция в годовом измерении ускорилась до 9,5%. Национальный банк Украины прогнозирует дальнейший рост инфляции и цен на продовольственные товары.

Автор: Елена Луценко В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен

"Из-за повышения мировых цен на продукты питания увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% ). В частности ускорилось подорожание подсолнечного масла и продуктов ее переработки. Увеличение производственных затрат на сырье и энергию привело к повышению цены на хлеб, макаронные, кондитерские изделия и мясные продукты. Рост показателя также поддерживался постоянным потребительским спросом. В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары", - сообщают в Национальном банке Украины.

Скорее дорожали услуги общепита, культуры и отдыха. Выросла стоимость аренды, содержания и ремонта жилья, курсы иностранных языков и мобильную связь. Стоимость водительских курсов и обслуживание автомобилей продолжало расти из-за высокого спроса. Такси подорожало из-за повышения цен на топливо.

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"Стоимость природного газа для населения стремительно увеличилась из-за повышения мировых цен и низкую базу сравнения. Ускорилось также подорожание транспортных услуг прежде всего из-за увеличения расходов на топливо и оплату труда. В результате усиления конкуренции со стороны электронных сигарет замедлился повышение цен на табачные изделия", - пояснили в НБУ.

На 37% подорожало топливо. Это связано с повышением мировых цен на нефть.

С апреля по май цены на товары в Украине выросли на 1,3%. С начала года подорожание составило 6,1%. В годовом измерении инфляция ускорилась до 9,5%. В апреле ее фиксировали на уровне 8,4%, сообщает Госстат.