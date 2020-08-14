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пятница, 14 августа 2020 11:14

Почему бизнес в Украине не нуждается в масштабной поддержке государства: объяснение Минфина

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Почему бизнес в Украине не нуждается в масштабной поддержке государства: объяснение Минфина
Украина не может себе позволить рост дефицита госбюджета. Фото: pixabay.com

Во время пандемии государство не поддерживало бизнес настолько существенно, как это делали за рубежом. Министр финансов Сергей Марченко объясняет это тем, что Украина не может себе позволить рост дефицита госбюджета.

"Украина - не государство, которое может себе позволить печатать деньги и через механизм количественного смягчения выкупать государственные и корпоративные долговые обязательства, как это делают в США", - говорит Марченко.

В интервью "Фокусу" министр рассказал, что в США и Великобритании дефицит госбюджета составляет 16%, во Франции - 11%, Италии - 12%, Испании - 13%. По его словам, Украина вряд найдет источники для финансирования аналогичного бюджетного дефицита.

"Наша страна не печатает мировую валюту, поэтому вынуждена занимать. Поэтому у государства нет средств на столь масштабную поддержку бизнеса, как в названных странах. Но в этом и нет особой необходимости", - говорит Марченко.

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Он объясняет, что государства, где происходит существенное ослабление налоговой нагрузки и создание льготных условий для бизнеса, сильно пострадали из-за разрыва цепей поставщиков.

"Например, если запчасти завозятся из Китая, Индии, Шри-Ланки, сборник происходит в Восточной Европе, а конечная продукция продается под брендом Германии, то потеря одного звена разрушает возможность вовремя выпустить, скажем, автомобиль. Из-за этого происходит срыв контрактов, риск сокращения рабочих мест. Поэтому страны субсидируют такой бизнес", - рассказывает министр.

По его словам, Украина не встроена в подобные мировые технологические цепочки.

"Это характеризует нас с негативной стороны, но в кризис оказалось спасительным. Украина в основном поставляет продукты питания и входит в топ-3 экспортеров зерна и масличных культур. И здесь стране не нужны посредники", - говорит Марченко.

В течение 2020 года Минфину необходимо погасить 346 млрд грн долгов, без учета 145 млрд грн на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета. Объем долга составляет 216 млрд грн, внешнего - 130 млрд грн. Эта сумма сопоставима с объемом предыдущих погашений, но все еще значительна.

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