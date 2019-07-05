Почему бензин подешевел

Стоимость бензина зависит от цен на внешних рынках, нефти и курса валют. Фото: Известия

Бензин подешевел из-за снижения стоимости нефти на мировых рынках. Цена начала падать в конце мая. К июлю снизилась с 75 до 63 долл. за барр, рассказал Gazeta.ua Юрий Корольчук из Института энергетических стратегий.

"Если цена на нефть растет, то через две недели дорожает бензин. Стоимость нефти падает - автозаправки снижают цены за месяц. Фактически АЗС еще месяц назад могли продавать бензин дешевле. Однако они решили заработать и начали снижать цены на топливо только сейчас", - объясняет он.

По его словам, сети могут снизить цены еще больше. Ведь стоимость топлива отталкивается от курса не менее 27 грн/долл. А сейчас доллар упал.

"Топливо в рознице начало дешеветь из-за существенного падения закупочных оптовых цен. Бензин имеет все шансы упасть в цене еще на 2 гривны за литр. Дизтопливо может подешеветь на 3 гривны", - отмечает Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95".

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Стоимость бензина зависит от цен на внешних рынках, нефти и курса валют.

"Пока ситуация стабильная. В ближайшее время топливо дорожать не будет. Кроме того, есть хорошее наполнение рынка автогаза. С мая цена на него стабильна. Стоит чуть больше 13 гривен за литр", - отмечает Сергей Куюн.

Бензин начал дешеветь с 2 июля. Цены преимущественно снижают крупные сети. В среднем литр А-95 стоит 29,44 грн. Дизтопливо продают по 28,9 грн /л.