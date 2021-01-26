По возрастанию доходов от онлайн-шопинга Украина заняла 6 место в мире

В мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилось на 37%. Фото: unsplash

Во время пандемии в Украине значительно увеличились доходы от e-commerce.

По темпам их роста во II и III кварталах 2020 года Украина заняла 6 место в мире, говорится в отчете Payoneer's Global Seller Index.

"Наша страна опередила Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступив Китаю, США, Гонконге, Южной Корее и Великобритании", - сообщают эксперты.

В исследовании отмечается, что в мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилось на 37% - с 16 млрд в январе 2020 года до 22 млрд в июне.

"Во втором квартале 2020 года глобальные объемы продаж увеличились на 81% в годовом измерении. Это почти в три раза превышает рост во втором квартале 2019 года. В третьем квартале 2020-го также наблюдается рост на 81% в годовом измерении, если сравнивать с 36% в третьем квартале 2019-го", - говорится в исследовании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 советов, которые помогут экономить даже с низкой зарплатой

Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.

"На фоне роста глобальной индустрии e-commerce, предприниматели используют возможность выйти на различные внешние рынки. О таком пути привлечения новых клиентов и расширения бизнеса размышляют 76% продавцов. Наибольший интерес для них представляют Европа - 17%, США и Азия - по 15%", - сообщают в исследовании.

С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.