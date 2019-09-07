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суббота, 07 сентября 2019 16:02

По шиповник можно получить до 400 тысяч грн

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По шиповник можно получить до 400 тысяч грн
Цена за килограмм шиповника выросла с 24 до 45 грн Фото: Фактосвіт

За последний год цена на шиповник выросла с 24 до 45 грн/кг.

Максимальные размеры промышленных плантаций шиповника в Украине достигают 200 га. Растение можно высаживать на непригодных для традиционного земледелия землях - склонах или балкам, передает AgroDay.

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На гектар шиповника нужно шесть тыс. саженцев. Плодоносить растения начинают на третий год. Урожайность с одного куста составляет 2-4 кг. При низкой цене реализации в 18 грн/кг доход может составлять 216 - 432 тыс. грн.

Шиповник в Украине не относится к сельхозкультур. Это является главным препятствием в его экспорте.

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