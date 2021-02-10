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среда, 10 февраля 2021 13:45

Платежки за отопление для киевлян вырастут на 10%: назвали причину

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Платежки за отопление для киевлян вырастут на 10%: назвали причину
В январе 2021 года газ дорожает и скидки не предусмотрено. Фото: unsplash.com

За потребление тепловой энергии в январе киевляне заплатят на 10% больше, чем в декабре.

Причиной увеличения платежек "Киевтеплоэнерго" назвал понижение температуры воздуха, передают "Украинские Новости".

"Из-за низкой температуры воздуха в среднем по городу объем потребления тепловой энергии вырос на 10%. Соответственно, мы понимаем, что в среднем разница за начисление за декабрь 2020 года и январь 2021 отличается примерно на те же 10% в сторону увеличения именно из-за снижения среднемесячной температуры и увеличение потребления тепловой энергии жилыми домами", - сообщил директор структурного подразделения" Энергосбыт "КП" Киевтеплоэнерго "Константин Лопатин.

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В январе прошлого года, из-за удешевления газа на 18%, общая сумма за услуги централизованного отопления была снижена. В январе 2021 года газ дорожает и такой скидки не предусмотрено, отметили в "Киевтеплоэнерго".

В Украине тарифы на тепло и горячую воду не повысят до апреля 2021 года.

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