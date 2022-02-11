Планируют ввести 715 объектов "Большого строительства" и провести большую термомодернизацию на 140 млрд грн.

Среди объектов "Большого строительства" 1,4 тыс. км дорог местного значения. Фото: voladm.gov.ua

В течение нынешнего года в рамках программы "Большая стройка" планируется построить и реконструировать 715 объектов по всей стране.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины в Харькове, сообщает Укринформ.

"На 2022 год мы планируем 715 объектов "Большого строительства" в 24 областях Украины", – сказал он. - среди этих объектов – 5,5 тыс. км дорог государственного значения, минимум 1,4 тыс. км дорог местного значения, 282 образовательных учреждения, 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов, более 6,8 тыс. спортивных площадок во дворах".

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А первый вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свириденко на этом же заседании заявила о том, что Государство планирует инвестировать в программу крупной термомодернизации 140 млрд. грн. Целевые кредиты под 3% годовых будут выдавать органам местного самоуправления и военно-гражданским администрациям.

Первая волна термомодернизации в 2022 году охватит 6437 домов, которые были поданы в заявках местных властей. Среди мероприятий, запланированных в рамках программы: установка индивидуальных тепловых пунктов, утепление зданий, установка приборов учета.

Свириденко сообщила, что на первом этапе будут ремонтировать дома, построенные до 1990 года. Ожидается, что жильцы этих домов на оплате коммунальных услуг в результате модернизации будут экономить 30-50%.

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