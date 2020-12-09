Пилоты за штурвалом могут быть незнакомы - авиадиспетчер об особенностях работы

"Если самолет взлетел и приземлился - это значит, что качественно выполнили работу". Фото: unsplash

Экипажи могут спутать цифры, что повлияет на безопасность полетов. Авиадиспетчер должен показать, исправить ошибку и добиться, чтобы экипаж правильно все выполнил, рассказал Gazeta.ua авиадиспетчер аэропорта "Борисполь" Александр Серветник.

"Важно иметь 3D-мышление. Люди обычно думают двумерно. В нашей работе метки на экране - это точки, движущиеся в трехмерном пространстве", - объясняет специалист.

По его словам, в этой сфере нет лучших, худших. Если самолет взлетел и приземлился - это значит, что качественно выполнили работу. Главное, чтобы количество взлетов равнялось количеству безопасных посадок.

"Для тех, кто приходит после университета, стажировка длится в среднем девять месяцев. Если уже есть опыт - от трех до шести месяцев. Способность принимать решения в нужный момент - определяющая. Если бы на работу взяли человека без такого умения, это была бы бомба замедленного действия для системы безопасности", - объясняет Александр Серветник.

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По его словам, чтобы избежать конфликтов, самое простое - действовать по инструкции.

"Когда пилоты садятся за штурвал самолета, они могут друг друга не знать. Это нормально. Правила, действия, процедуры прописаны так, что меняются только исполнители. А все остальное остается стандартным. Эти инструкции написаны кровью", - отмечает авиадиспетчер.

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