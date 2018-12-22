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суббота, 22 декабря 2018 19:56

Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник принял новоселов
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Первый в Украине Модуль-хлев-Свинарник принял новоселов.

Это произошло в селе Кумари Первомайского района Николаевской области, в домохозяйстве Ольги и Бориса Варецких, сообщает "Миколаївська правда".

Автор: "Миколаївська правда"
  Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник
Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник

Хозяйственная постройка модульного типа для выращивания свиней имеет с классическим сельским хлевом разве что похожее название. Модуль-хлев является компактным по размерам - всего лишь 6,4 м на 12,6 м, но имеет все необходимое для того, чтобы полностью соответствовать европейским стандартам выращивания скота.

Автор: "Миколаївська правда"
  Ольга Варецкая
Ольга Варецкая

Раздевалка, санпропускник с душем и спецодеждой - это те помещения, через которые проходит путь хозяев в кормоцех. Через перестенок от него - животноводческий цех. К нему ведут двери, но пользоваться ими придется не часто: корм и вода подаются животным с помощью современного полуавтоматического оборудования, органические отходы через щелистый люк отправляются в подземный бассейн превращаться в экологические удобрения.

Повсюду - стерильная чистота, эргономика и современные технологии, упрощающие уход за животными и гарантирующие высокую эффективность труда. Теперь супруги Варецких будет выращивать не четырех свиней в год, как сейчас, а минимум девяносто, и не в грязи и тяжелым физическим трудом, а несравнимо легче и в чистоте! Потому откормочный цех площадью около 47 квадратных метров рассчитан на одновременное размещение 45 свиней - именно столько поросят сегодня и справили новоселье. А через неполных 5 месяцев уже откормленных кабанов сменит следующая группа поросят.

Автор: "Миколаївська правда"
  Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник
Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник

Модуль-Хлева для крестьян - это одна из составных частей Сельской политики, концепцию которой написал и начал воплощать в жизнь известный агроинвестор, общественный и политический деятель Аркадий Алексеевич Корнацкий. Модуль-Хлева будут разных модификаций, для разных видов животных, в том числе коровники.

Автор: "Миколаївська правда"
  Ольга Варецкая, народный депутат Аркадий Корнацкий и Борис Варецкий.
Ольга Варецкая, народный депутат Аркадий Корнацкий и Борис Варецкий.

Для переработки продукциии предусматриваются Модуль-Цеха. Изготавливаться модули будут промышленным методом, с высокой степенью готовности, и монтироваться в крестьянских дворах и селах за считанные дни. С этой целью Корнацкий уже создал специализированную лизинговую компанию, через которую крестьяне смогут обзаводиться Модуль-Сараями вместе с технологическим оборудованием для них, животными, кормами для их выращивания и всем другим, необходимым для эффективного хозяйствования крестьянской семьи и возрождение украинского села.

Автор: "Миколаївська правда"
  Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник
Первый в Украине Модуль-Хлев-Свинарник

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22
декабря

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