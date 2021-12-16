Первый банк начал начислять "Вовину тысячу" на карты украинцев

"Ковидная тысяча" начнет появляться на картах украинцев уже с понедельника. Фото: zv.zp.ua

Вакцинированные двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы начнут получать премиальную выплату в размере 1000 грн на банковские карты уже с понедельника, 20 декабря.

Об этом сказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью BBC News Украина.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы решат до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что средства могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", - отметил чиновник.

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Федоров также не исключил наличие технических проблем после старта программы выплат из-за большой нагрузки на реестры.

"Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все, чтобы все работало", – сказал он.

15 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что каждый дважды вакцинированный украинец получит по тысяче гривен. Получить деньги можно через приложение Дия. Выплаты производят на виртуальную и обычную банковские карты. С 13 декабря уже принимают заявки на выплату 1 тыс. грн за вакцинацию.