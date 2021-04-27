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вторник, 27 апреля 2021 11:26

Переводов от заробитчан стало больше

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Переводов от заробитчан стало больше
Больше всего средств прислали из Польши, Литвы и Германии. Фото: Елена Луценко

В течение января-марта 2021 украинские трудовые мигранты более 450 тыс. раз переводили деньги для родственников и близких в Украину.

Сумма составила 75 млн фунтов стерлингов, тоесть более $104 млн. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году за этот же период, посчитали в онлайн-сервисе TransferGo.

Пандемия ограничила доступ к офлайн-услугам, поэтому большинство людей перешли в онлайн.

"Это касается как онлайн-покупок, так и денежных переводов. Людям удобно, потому что не нужно выходить из дома, стоять в очередях, контактировать с наличными", - рассказал 24tv.ua маркетинг-менеджер компании TransferGo Юрий Синенький.

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Больше всего средств в Украину в течение первых трех месяцев прислали из Польши, Литвы и Германии.

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше и других странах Восточной Европы увеличится в мае.

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