Пересчитают выплаты для работающих пенсионеров

В 2021 предусматривают устроить перерасчет пенсий. Фото: ЗОДА

В 2021 году нескольким категориям украинский пересчитают пенсии.

Индивидуальные перерасчеты пенсий осуществляются работающим пенсионерам, при переходе с одного вида выплаты на другой, при предоставлении документов о стаже, заработке, которые не были учтены при исчислении пенсии; при установлении надбавок, повышений, сообщает "Апостроф".

Работающим пенсионерам перерасчет сделают различными способами. Если учитывать стаж и зарплату, то применяется формула: выплата = СЗ × КЗП × КС, где П - размер пенсии; СЗ - средняя заработная плата в Украине, по которой сначала назначалась пенсия; КЗП - коэффициент заработной платы; КС - коэффициент стажа.

Если учитывать только стаж: КПС = ПС × 0,0135, где КПС - коэффициент пенсионного стажа; ПС - пенсионный стаж.

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В 2021 году предусмотрели сразу несколько перерасчетов. Индексация на 11% в марте; автоматическое повышение выплат в апреле работающим пенсионерам; доплаты в июле по 400 грн (льготникам в возрасте 75-80 лет) и по 600 грн (людям старше 80 лет); рост минимальной пенсии в декабре до 1934 грн.

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда. Он предусматривает рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы, сообщает пресс служба Минсоцполитики.