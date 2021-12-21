Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
Просмотров: 801
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 972
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 684
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 1161
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 711
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
5 Просмотров: 2826
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4897
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 8460
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2655
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2574
Фото
Все фото
3
18
6
4
21
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео
Все видео
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Интервью
1/5
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 801
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 414
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2736
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2214
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3663
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
20 декабря 2021
Просмотров: 351
Заради принципів
– Давай шукати якісь ялинки з Миколаєм, бо малий у садок на свято не піде. Так його чекав, а дали віршик про Діда Мороза, – каже ...
вторник, 21 декабря 2021 11:27

Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн

  Комментировать
Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн
Процесс переписи растянут на три года. Фото: Pexels

Перепись населения в следующем году обойдется стране суммарно в 5 млрд грн.

Эти расходы разобьются на три года, сказала на пресс-конференции директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Если перепись не будет проведена, то это будет международный позор. Украина – единственная в Европе, которая за последние несколько десятилетий пропустила перепись населения.

"Мы ее не провели. Как сказал Николай Азаров, очень дорого. На тот момент в раунде 2010-х годов во всей Европе перепись не провели две страны – Северная Македония, где была война, и Украина", - отметила Либанова.

Очередной раунд переписи завершается в 2024 году. Украине недопустимо снова его пропустить.

"Раунд 2020-х годов начался в 2015 году и заканчивается в 2024. Два раунда подряд вылететь – это будет международный позор", - сказала ученая.

Средства на перепись населения Кабмин запланировал.

"Я разговаривала с министром финансов, он сказал, что это тяжелая, но не неподъемная сумма. Во-первых, 5 млрд гривен – это не на один год, а на три года, потому что два года перепись готовится, а на третий проводится", - сказала Либанова.

Деньги пойдут на оплату труда 100 тыс. специалистов. Для них будут закуплены планшеты. Переписчики будут вносить в них информацию. Программное обеспечение на планшетах будет контролировать логические несоответствия ответов. Будет возможность участвовать в переписи онлайн.

"Мы рассчитываем, что в онлайн-режиме будет регистрироваться молодежь", - написала Либанова.

Граждане смогут посетить специальные участки, где с помощью персонала смогут заполнить переписной лист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назвал дату переписи населения

"С помощью этих трех опций мы охватим 90 процентов, если повезет – 95", – считает эксперт.

Либанова добавила, что сорвать запланированную на 2023 год перепись может только полномасштабная война.

В 2020 году пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн. человек. Полноценная перепись в последний раз состоялась в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перепись населения Украине обойдется в 5 млрд грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

На левом берегу столицы открыли театр

Самое читаемое
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)
9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено) Просмотров: 16092
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 14130
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
 Просмотров: 13563
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
Жена белорусского хоккеиста покоряет Instagram секси-снимками в белье
10
 Просмотров: 11277
Зеленский имеет свою &quot;Липецкую фабрику&quot; - Майкл Щур
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур 7 Просмотров: 10323
Экономика
"Большое строительство" стало главным достижением Зеленского - СМИ
"Большое строительство" стало главным достижением Зеленского - СМИ Просмотров: 54
Из-за неэффективного планирования Марченко работа с МВФ оказалась под угрозой - СМИ
Из-за неэффективного планирования Марченко работа с МВФ оказалась под угрозой - СМИ Просмотров: 63
Художники будут пикетировать Кабмин из-за тарифов
Художники будут пикетировать Кабмин из-за тарифов Просмотров: 117
Евро резко подешевел, а доллар вырос в цене
Евро резко подешевел, а доллар вырос в цене Просмотров: 432
Украинцы за два дня потратили более 130 млн из "Вовиной тысячи" - Шмыгаль
Украинцы за два дня потратили более 130 млн из "Вовиной тысячи" - Шмыгаль Просмотров: 279
Больше всего комментируют
15
Порошенко объявили о подозрении в госизмене
7
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
3
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3
Дело против Порошенко превратится в такой же фарс, как и предыдущие – Турчинов
1
В Москве под Кремлем вышли с плакатом "Путин убийца"
Голосов: 27033
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть