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понедельник, 27 мая 2019 16:06

Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен - Энергоатом

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Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии, которым Украина вводит европейскую конкурентную модель, нецелесообразен.
Об этом говорится в письме президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского на имя заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса Александра Домбровского.

"Компания с пониманием относится к тем объективным причинам, при которых своевременное внедрение полномасштабного нового рынка электрической энергии может стать невозможным. Вместе с тем, считаем простой технический перенос срока открытия рынка нецелесообразным, поскольку это будет способствовать дальнейшему безответственному невыполнению отдельными участниками рынка и органами государственной власти обязанностей, возложенных на них законом Украины "О рынке электрической энергии" и настаиваем на начале действия нового рынка с 1 июля 2019 года", - сказано в письме.

По словам Недашковского, компания заинтересована в скорейшем внедрении полномасштабного конкурентного рынка, ведь это позволит получать справедливую рыночную цену и своевременную оплату за свою реализованную электроэнергию.

Среди вопросов, которые должны быть в первую очередь решены для своевременного запуска рынка Недашковский назвал, в частности, разработку и принятие ряда подзаконных актов, регулирующих деятельность на рынке электрической энергии, ликвидацию перекрестного субсидирования, урегулирование задолженности на энергорынке и тому подобное.

 
 

"Вместе с тем сообщаем, что компания готова принимать участие в работе Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности при обработке проблемных вопросов своевременного запуска нового рынка электрической энергии", - говорится в письме.

Напомним, сегодня, 14 мая, на пресс-конференции председатель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что новый рынок электрической энергии должен быть запущен без каких-либо переносов 1 июля 2019 года.

Как сообщалось, от своевременного введения рынка зависит, получит ли Украина макрофинансовую помощь в размере 500 млн евро от Европейского Союза (ЕС) в 2019 году.

Также международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроэнергии. Об этом шла речь в совместном письме главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Українські новини
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