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вторник, 12 октября 2021 14:49

Переход к безуглеродной энергетике будет стимулировать развитие общин
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  Участники панели
Участники панели

22 сентября правительство одобрило "Концепцию государственной целевой программы справедливой трансформации угольных регионов до 2030 года".

Программа направлена на трансформацию угольных регионов. Одна из ее главных задач - определить решения социально-экономических вопросов конкретных общин после закрытия угольных шахт. Более 60 населенных пунктов в 25 территориальных общинах стоят перед новыми вызовами. Больше всего это касается Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской и Волынской областей. Там есть моногорода, привязанные к угольной шахте или станции.

  Участники панели
Участники панели

Как справиться с этими вызовами, рассказали специалисты на Форуме "Справедливая трансформация угольных регионов - от планов к действиям". Его организовали Центр экологических инициатив "Екодия", Луганский областной правозащитный центр "Альтернатива" и немецкая неправительственная общественная организация"Germanwatch".

  Участники панели
Участники панели

Продуманные изменения в отрасли - актуальный вопрос для шахтерских регионов. Они могут дать людям рабочие места, остановив отток рабочей силы после закрытия убыточных шахт. Но надо продумать, хватит ли денег для восстановления регионов. На данный момент, согласно Концепции, прогнозируемая ежегодная потребность в средствах государственного бюджета с 2022 года - 400 млн гривен.

"Наибольший вызов для трансформации угольных регионов - страх людей", - говорит Саша Сольбах, мэр немецкого городка Бедбург, представитель органов самоуправления Рейнского бассейна.

Германия заявила, что в ближайшие два десятилетия откажется от угля. Последнюю шахту по добыче каменного угля в стране закрыли в начале 2019-го. В то же время немецкие специалисты последние несколько лет делятся с Украиной собственным опытом и призывают правительство не медлить в этом процессе.

"Германия решила в следующем году отказаться от работы атомных электростанций, а с 2038 - от угля. Сейчас мы - на третьем этапе трансформации. Украина также должна поставить четкую дату отказа от угля и закрытия шахт", - говорит Станислав Тиллих, уполномоченный Федерального правительства Германии по вопросам структурных преобразований в украинских угольных регионах.

Справедливая трансформация - модель развития региона, которая должна обеспечить заработок и переквалификацию шахтерам и их семьям, на которых повлияет процесс отказа от ископаемого топлива. Так они получат новые возможности для достойной жизни.

К трансформации угольных регионов заставили, в частности, климатические изменения. Наводнения, засухи, пожары разрушают жизни людей и вызывают существенные экономические убытки. В 2020 году уровень стихийных бедствий оказался в 6 раз выше, чем годом ранее. В свою очередь, сжигание угля - главная причина изменений климата.

"Украинская угольная отрасль - одна из старейших и самых грязных в Европе. По данным международного исследования, в 2019 году выбросы от украинских угольных электростанций, вероятно, привели к смерти 2690 человек в Украине и 1315 в Европейском Союзе", - объясняет Наталья Гозак, исполнительная директор ОО Екодия.

  Наталья Гозак, исполнительная директор ОО Екодія
Наталья Гозак, исполнительная директор ОО Екодія

Ежегодно отечественная угольная промышленность требует все больше государственных дотаций. Только за 2018-2019 годы Украина потратила на поддержку угольной отрасли 751 млн евро, что является наибольшей суммой прямых дотаций на производство электроэнергии из угля среди стран Энергетического сообщества.

А по данным международного исследования "Экономические последствия постепенного отказа от использования угля в Украине до 2030 года", вывод убыточных шахт по эксплуатации может обойтись в 146 млн евро - значительно дешевле, чем пытаться удержать их на плаву. В Украине из 148 шахт 95 шахт расположены на временно подконтрольной территории. На сегодняшний день работают только 33 государственные шахты, 29 из которых — нерентабельны.

Для каждого угольного города не существует единой схемы трансформации. Решения должны приниматься по результатам анализа каждого конкретного предприятия и региона. Должны быть созданы программы социальной поддержки, профессионального развития и переквалификации. Где лучше создать солнечную или ветровую электростанцию, а где - рекреационную зону. Главное - поставить интересы людей на первое место.

"Правительство должно предложить общие программы переквалификации и развития предпринимательского потенциала в шахтерских регионах. При этом, местные власти должны помочь национальным определить четкие профили людей, которым предстоит помощь: их возраст, интересы, потребности и прочее", - отмечает Валентина Москаленко, советник премьер-министра Украины по вопросам региональной политики.

  Валентина Москаленко, советник премьер-министра Украины по вопросам региональной политики
Валентина Москаленко, советник премьер-министра Украины по вопросам региональной политики

В Украине пока никто не говорит о полном отказе от угля с конкретными датами. Процесс будет сложным и длительным, потому что речь идет о судьбе десятков тысяч шахтеров и их семей.

"Это будет шок, с какой стороны не подойти. Но как раз справедливая трансформация призвана его ослабить. При этом, эта трансформация может быть обречена на провал, если не будет сделан анализ экономического потенциала региона и потребностей высвобожденных работников", - продолжает Сергей Савчук, национальный координатор Международной организации труда в Украине.

  Сергей Савчук, национальный координатор Международной организации труда в Украине
Сергей Савчук, национальный координатор Международной организации труда в Украине

В 2019 году мэры шести угольных городов Донецкой области, три общественные организации из региона и Донецкая торгово-промышленная палата объединились в "Платформу устойчивого развития угольных городов". Вместе разрабатывают совместные проекты по различным направлениям (развитие возобновляемых источников энергии, образования и т.д.) и общаются собственные потребности и предложения к украинской власти и международных партнеров. Сейчас в Платформу входят 9 городов.

За последние годы представители Платформы уже разработали некоторые идеи проектов. Например, в Угледаре и Покровске есть перспектива запуска индустриального парка, который смог бы обеспечить работой часть шахтеров. Также есть идеи для использования шахтной воды как альтернативы для водо- и теплообеспечения городов, установка солнечных электростанций на муниципальных зданиях и анализ потенциала биоэнергетики в шахтерских регионах.

"Государство перечислило в город Торецк серьезные средства, за счет которых удастся построить 5 тепличных комбинатов. Это даст 30-40 рабочих мест. Здесь смогут работать шахтеры и члены их семей", - рассказывает Василий Чинчик, руководитель военно-гражданской администрации города Торецк, представитель Платформы устойчивого развития.

В 2020 году ОО Екодия и представительство Фонда им. Фридриха Эберта провели исследование - чем украинские шахтеры хотели бы заниматься после закрытия шахт.

Опрошенные демонстрируют готовность работать в тех сферах, которые гарантируют достойный уровень жизни: IT-технологии, психология, юриспруденция, служба в полиции. Люди среднего возраста готовы работать на производстве плитки и кирпича, сельхозтехники, оборудования для получения альтернативной энергии, соков или кондитерских изделий.

  Андрей Куликов, ведущий
Андрей Куликов, ведущий

Правительство должно сделать все возможное, чтобы в приоритете были открытие новых инновационных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса в шахтерских региона. Это обеспечит не только создание новых рабочих мест, но и предупредит появление новой моноиндустрии.

Кроме этого, важно не забывать, что для обеспечения справедливой трансформации угольного сектора необходимо тесное сотрудничество властей местного, регионального и национального уровней. Все процессы должны планироваться заранее, с согласованных датами и планами, основываясь на стратегическом видении развития шахтерских регионов. В то же время при разработке программ переквалификации должны быть учтены интересы и потребности шахтеров, их семей.

Автор: Екатерина Романчук
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