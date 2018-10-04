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пятница, 05 октября 2018 07:10

Перед выходными Нацбанк укрепил гривну

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Перед выходными Нацбанк укрепил гривну
Доллар подешевел на 15 коп., евро - на 30 коп. Фото: 20 хвилин

Национальный банк Украины на 5 октября установил курс доллара на уровне 28,17 грн. Это на 15 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 30 коп. Стоит 32,40 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

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В обменниках доллар покупают по 28,06 грн, продают по 28,12 грн.

За евро предлагают 32,46 грн. Продают по 32,60 грн.

Российский рубль скупают по 41 коп. Продают по 42 коп.

5 и 6 октября Укрсиббанк ограничит операции с картами. Это связано с изменением номеров карточных счетов клиентов. В результате могут временно ограничить доступ к операциям с картами банка в терминалах, банкоматах, кассах и интернете. Проблемы могут возникнуть с доступом к Ukrsib online, сообщила пресс-служба банка.

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