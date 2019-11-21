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пятница, 22 ноября 2019 07:10

Перед выходными Нацбанк поднял курс валют

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Перед выходными Нацбанк поднял курс валют
Доллар подорожал на 1 коп. Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины на 22 ноября установил курс доллара на уровне 24,19 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 9 коп. Стоит 26,83 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 24,22 грн. Продают по 24,23 грн.

За евро предлагают 26,72 грн. Продают по 26,79 грн.

Российский рубль скупают и продают по 37 коп.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл.

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22
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