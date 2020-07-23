Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара

Доллар подорожал на 10 коп. Фото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 27,87 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 5 коп. Стоит 32,23 грн.

Курс российского рубля - 39 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,79 грн. Продают по 27,94 грн.

За евро предлагают 31,96 грн. Продают по 32,14 грн.

Российский рубль покупают и продают по 38 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.