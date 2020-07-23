Перед выходными Нацбанк поднял курс доллара

Национальный банк Украины на 24 июля установил курс доллара на уровне 27,87 грн. Это на 10 коп. больше, чем было вчера.
Сообщает сайт НБУ.
Евро подорожал на 5 коп. Стоит 32,23 грн.
Курс российского рубля - 39 коп.
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В обменниках доллар покупают по 27,79 грн. Продают по 27,94 грн.
За евро предлагают 31,96 грн. Продают по 32,14 грн.
Российский рубль покупают и продают по 38 коп.
Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.
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